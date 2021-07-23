“睡眠天使”助你好眠

在黄廷方综合医院任职的莎菲娜丝，主要协助睡眠诊所医生，为打鼾或患阻塞性睡眠呼吸暂停等睡眠障碍的病人做测试，好让医生进行诊断。

对于睡眠严重失调的病人来说，睡眠技术师莎菲娜丝（Shaffinaz Binte Abd Rahman，36岁）简直是“睡眠天使”，有办法让多年睡不好觉的他们，有一夜好眠。

在黄廷方综合医院任职的莎菲娜丝，主要协助睡眠诊所医生为打鼾或患阻塞性睡眠呼吸暂停（obstructive sleep apnoea）等睡眠障碍的病人做测试，好让医生进行诊断。

莎菲娜丝之前在澳大利亚修读生物医药科学文凭，在当地研究室工作数年。

约七年前，她偶然阅读关于睡眠科学文章，萌生转换事业领域的念头，成功申请到目前这份工作，重返新加坡。

尽管不是睡眠科学专业出身，她具备生理学知识及研究室经验，加上同事的引导，对这份工作驾轻就熟。

“在研究室工作时，除了同事，少有机会和其他人交流。来到医疗机构后，我有机会和病人互动，也能直接帮到他们。我觉得更有满足感。”

对患有阻塞性睡眠呼吸暂停的病人，她会教导他们使用“持续气道正压仪器”（简称CPAP）。此方法让病人戴上面罩仪器，通过输送加压空气，防止呼吸气道塌陷，让病人睡眠不受干扰。

通过宣导工作提高人们对睡眠障碍认识

她说，这类病人因呼吸暂停影响供氧，整晚频频被惊醒，隔天起来仍疲倦不堪。

“他们来到睡眠实验室接受测试时，很愿意接受任何疗法。我们为他们戴上CPAP。他们安稳睡一觉起来后，总会很惊奇，直呼我们为有奇异功能的‘天使’。”

对于特需或年长病人，她须更有耐心地引导他们接受治疗。时常看华语电视剧学华语的莎菲娜丝，碰到年长华族病人，还会和他们说简单的华语，让对方更安心。

她希望通过自己的宣导工作，让更多人提高对睡眠障碍的认识，同时也鼓励面对睡眠问题的人尽早求医。