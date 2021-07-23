红山出现百人送殡场面

疫情期间再现出殡人潮，约200人队伍声势浩大的沿着马路绕行，送逝者最后一程。

近日，有读者向《新明日报》发来一场出殡仪式的几段视频，指本周二（7月20日）下午，在惹兰红山（Jalan Bukit Merah）第106座组屋附近有大批送葬人士，场面壮观。

根据视频画面，送葬队伍约有200人，他们大多身穿黑衣，其中一些人扛着一口白棺木，走在一辆白色灵车后，沿着惹兰红山的大马路送逝者最后一程，全程还有人用相机跟拍。

由于队伍行走时占用了三条车道的其中一条，路过车辆纷纷避让，一些人也帮忙指挥交通。

记者昨日走访上述地点，并辗转找到逝者的家属，但家属不愿多谈。附近居民周先生（70岁）则告诉记者，逝者生前人缘很好，两人相识约两年，也经常在楼下聊天。

“听说逝者因病过世，家属在附近设灵堂，虽然不是什么‘大人物’，但可能生前交友广，出殡当天的确有很多人，也吸引附近居民下楼观望，不过大家尽量保持安全距离，在楼下转了一圈便离开。”

根据国家环境局网站，无论是高警戒解封第二或第三阶段，同一时间出席丧礼人数最多20人，而且不允许送殡队伍跟车。出席者也必须遵守场地所实施的安全管理原则。

完整报道，请翻阅2021年7月23日的《新明日报》。