惯犯出狱再扰三女 五年内第五次入狱

“男扮女声”骚扰陌生女子进出监狱的惯犯，出狱不到五天再次犯案，三天内骚扰三名女子，昨天（7月22日）五年内第五次因相同罪行入狱。

被告彭乐盛（译音，34岁）面对五项欺骗、盯梢、侮辱女性尊严及传播假消息的罪名。他昨天承认其中三项罪名，余项交由法官考虑后，被判坐牢八个月一周。由于他在假释期间内犯案，法官下令他坐牢额外92天。

根据案情，被告今年（2021年）3月2日假释出狱，在3月6日就再次犯案，用“女声”假扮一名咖啡馆的员工，拨电给他的女经理，说“她”急需打电话给在外国的母亲，要经理帮“她”充值电话。

女经理信以为真，帮忙“女员工”充值28元后发现事有蹊跷，过后联络上真的女员工察觉自己被骗，接着报案。

隔天，被告再次假扮女人拨电给他以前骚扰过得女子。他接着假扮该女子打电话给她的女同事，称“她”面对感情问题，问女同事会不会自慰。

又一天后，被告在网上随机找了一名女房屋经纪的电话号码，再次用“女声”与对方通电话，说两人曾经一起参加研讨会，“她”因为“老公”劈腿觉得无助，才会拨电给房屋经纪诉苦。

被告挂断电话后，女房屋经纪担心“她”会轻生，拨电报警。

主控官指出，这是被告第五次因相同罪行入狱，出于不到几天就犯案，而且手法越来越“熟络”。主控官说，被告为了找出经理的电话号码，事前还以另一个声音拨电给咖啡馆骗到员工名单及联络方式。