求强制治疗免坐牢 虐佣女雇主上诉驳回

40岁女雇主三个月内六次虐打女佣，掌掴至嘴巴和鼻子出血，还拖欠女佣四个月的薪水。她今早（7月23日）上诉要求不必坐牢半年，让她接受强制性治疗即可，但被高庭驳回。

坐在犯人栏里的被告王思旻（译音）闻判后，哽咽地告诉上诉庭法官郑永光，自己16岁就患抑郁症。她要求展期至国庆日后服刑，好让她能安排照顾家中两个幼儿的事宜。法官考虑后，决定给她两周时间，她下个月6日必须入狱。

《联合晚报》早前报道，王思旻因虐待印度尼西亚籍的尤丽雅（33岁），面对六项蓄意伤人控状，她认罪后被判坐牢半年。被告认为刑罚过重，今早上诉至高庭。

代表律师指出，被告在案发时患有产后忧郁症，自制能力受影响，根据精神科医生的评估，被告的精神疾病与其犯案行为有关联。律师吁法官考虑改判被告接受强制性精神治疗，好让被告能有治愈的机会。

但法官指出，被告的精神状况不足以让法庭判她不必坐牢，即使被告入狱服刑，她也能在牢里接受治疗。而且，审案法官早前在量刑时，已考虑到被告案发时患病，最终决定判她坐牢半年，这不算过重的刑罚。

根据案情，被告在2016年7月至9月间，六次对女佣施暴。有一次，她用铁碗敲打女佣的头部，敲到铁碗都凹了一角；另一次则掌掴女佣导致她的嘴巴出血。

有一回，女佣替被告的四岁儿子穿衣服，不料穿错了裤子，被告气得当场掌掴她，导致她鼻子鲜血直流，脸颊也被打到红肿，甚至一度耳鸣。女佣最后忍无可忍，趁家里没人时，没收拾东西就逃走，在路人的协助下前去报警。调查显示，被告也拖欠女佣四个月薪水。