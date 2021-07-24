600餐饮业者要求津贴直接发给租户 政府将强制业主与租户分担租金

财政部接到许多租户反映有业主不愿减免租金，为了确保公平分担，将强制由政府、业主与受影响的租户一同分担租金。600多名餐饮业者也联名要求政府强制业主分担六周的租金，以及把政府津贴直接发放给租户。

尽管政府劝业主在防疫措施收紧期间减免租金，仍有业主无动于衷，因此政府将强制他们分担租金成本，帮助中小企业渡过难关。

财政部在昨天（7月24日）发布的文告中说，接到许多租户反映有业主不愿减免租金，为了确保公平分担，政府将强制由政府、业主与受影响的租户一同分担租金。

当局了解有些业主是真的遇到困难，实行条例时会考虑到他们的处境。律政部接下来会公布分担租金的详情。

本地从7月22日至8月18日再次进入高警戒解封第二阶段，政府也再次为中小企业与年营收不超过1亿元的非营利机构提供租金减免。

根据财政部，如果租用政府拥有的商业房产，可获得四个星期的租金减免。如果租用私企拥有的商业房产，则可获得相等于两周租金的现金款项。当局接下来会在国家税务局网站上发布详情。

这意味着在这段高警戒期间，向政府租用商用房产的租户可抵消全额租金，私企的租户只能抵消一半的租金。这与5月16日至6月13日首次进入高警戒解封第二阶段的租金减免援助类似。

租户：当局应采更果断条例

因为不准堂食而严重受创的餐饮业，昨天向媒体发布寄给政府抗疫工作小组的信函，要求政府强制业主分担六周的租金，以及把政府津贴直接发放给租户。

这封信函由600多名餐饮业老板与员工签署，名单有20页长。信中写道：“政府过去鼓励业主把租金减免派发给租户的做法并不管用，我们需要更果断的条例。”

经营养生企业的李冠驹（49岁）接受《联合早报》访问时说，面对拥有议价权的业主，中小企业其实无能为力。

他的集团Refresh Group在各购物商场设有九家店面，包括永康中医诊所、脚底按摩院、水疗馆与理发店，其中至少两个商场的业主对他的诉求视若无睹。

李冠驹说，他发给一个业主的电邮石沉大海，另一个业主则叫他先证明业绩大跌，而他提供证明后对方又以政府会提供津贴为由，拒绝减免租金。

他说，高警戒期间，大家不敢出门，都取消了预约，员工只能在店里干等，而他仍须支付薪水。“我可以一两个月不赚钱，但不能一直亏钱。”

本地规模较大的商业房地产业主受询时都表示有减免租金，以及协助租户上网行销。

丰树集团发言人说，从去年疫情暴发至今年3月底，通过租户援助配套帮助符合条件的零售租户平均抵消超过四个月的固定租金。

凯德集团则在积极推动数码平台。集团发言人说，除了租金改革或免除之外，集团也让租户使用其数码平台销售。

星狮地产零售同样表示会为租户提供租金回扣，以及市场行销与营运上的帮助。

用电商平台售货 商家可获政府津贴

联实资产运作主管邱爱妮说：“自从疫情暴发以来，我们一直与零售商密切合作，通过租金减少、租金改革和灵活付款等措施，帮助受影响的零售商。”

商场人潮锐减，政府为本地使用电商平台卖东西的商家提供津贴。从现在至11月16日，零售商可获得相等于八成电商服务费的津贴，津贴最多为8000元。这些平台包括Lazada、Mummy’s Market、趣天网（Qoo10）、虾皮（Shopee）与Zalora。