10大宗教代表为立化事件祷告 祈求我国及学生平安

本地各大宗教领袖昨天在莱佛士城市俱乐部为立化中学事件举行特别祷告仪式，为新加坡的安定与所有学生的安全祝祷。

仪式由新加坡宗教联谊会（Inter-Religious Organisation，简称IRO）主办，10个不同宗教团体的代表参加了祈福仪式。

IRO主席、新加坡道教总会会长陈添来在致辞时表示，联谊会的每个人都为事件中丧生的中一学生感到痛心，希望受事件影响的学生、家长与教职员能早日走出阴影。