10大宗教代表为立化事件祷告 祈求我国及学生平安 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年7月24日 5:00 AM 新加坡宗教联谊会昨日为立化中学事件举行祷告仪式，为新加坡的安定与所有学生的安全祝祷。总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士（面向镜头前排左二）、宗教联谊会主席兼新加坡道教总会会长陈添来（左四）出席仪式和致辞。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 本地各大宗教领袖昨天在莱佛士城市俱乐部为立化中学事件举行特别祷告仪式，为新加坡的安定与所有学生的安全祝祷。仪式由新加坡宗教联谊会（Inter-Religious Organisation，简称IRO）主办，10个不同宗教团体的代表参加了祈福仪式。IRO主席、新加坡道教总会会长陈添来在致辞时表示，联谊会的每个人都为事件中丧生的中一学生感到痛心，希望受事件影响的学生、家长与教职员能早日走出阴影。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 孟理齐 种族和谐 祈福 欧洲中国灾情严峻 红十字会捐逾20万元赈灾 星和提供配套优惠 鼓励国人“交出”盗版机顶盒