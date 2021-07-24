全科医生联系年长者 解答疑虑鼓励接种疫苗

本地60岁以上年长者的冠病疫苗接种率有待提高，全科医生表示会设法与未接种的年长者及家属保持联络，了解并回答他们对疫苗的疑虑。

家庭医生刘志华每周可为约100名70岁及以上的年长者看诊，他通常会询问他们是否已经打了疫苗，目前所有被问及的年长者都已接种。不过，一些来看病的年轻人则透露父母还未接种，主要是担心身体过于虚弱，承受不了疫苗的不良反应。

“我们必须提高公众对冠病疫苗的意识，疫苗对各年龄层的影响不一，一些年轻人接种后出现的不良反应较少发生在年长者身上，例如心肌炎。”

义工积极走访年长者住家 上门说服或带他们接种

抗疫跨部门工作小组表示已致函全科医生与基层医疗业者，让他们打电话劝导年长病患接种。义工也积极走访年长者住家，上门说服或带他们去接种。

刘志华说，当局起初说有严重过敏反应的人不适合接种，如今又说可以，这让公众产生疑虑。他会这样解释：“由于当时没有足够的研究结果，我们只能采取格外谨慎的态度。如今已证实疫苗对有某些过敏反应的人也是安全的，医生会在评估接种者的健康状况后才决定他们是否适合接种。”

还有一些年长者认为自己较少出门，感染风险低，因此无须打针。Siglap诊所的蔡添荣医生说，“我会告诉病患，不要小看冠状病毒，即便不出门，也可能无意中被前来探访的家属传染。”

针对担心接种后出现不良反应却没人照顾的独居老人，天职药房家庭医生梁俊杰认为，这得靠全科医生和义工帮忙探访这些年长者。他的病人也会把未接种的年长者带到他面前，请他帮忙劝说。

善达社区保健机构的兀兰医疗中心有一组流动接种团队，设置在接种率低的地点，鼓励那里的年长者接种。

邹雅仑（77岁）上个星期天完成第二剂疫苗的接种。“我原本安排在7月进行膝盖手术，医生说要等手术康复后才可接种。但最近因手术取消，我又频频看到接种疫苗的广告，所以决定响应政府号召。”

但她的85岁丈夫仍不愿接种。“他说自己很老了，加上眼睛不好，每天只是待在家里，因此认为自己没必要接种。我们都有劝他，但他只说没关系。”