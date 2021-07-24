涉嫌卖淫九越南女子被捕 六人短期探访准证取消驱逐出境

九名年龄介于21岁至31岁的越南籍女子涉嫌在网上卖淫，被警方逮捕。当中，有六人的短期探访准证被取消并驱逐出境。

根据警方文告，刑事侦查局和三个警署的警员在星期三（21日）突击密驼路两座公寓的多个单位。初步调查显示，被逮捕的九名女子涉嫌通过招妓网站提供性服务，触犯妇女宪章。

除了取消六名女子的短期探访准证和将她们驱逐出境，警方还在调查另外三人。若罪成，她们可判监禁不超过七年以及罚款最高10万元。