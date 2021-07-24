涉嫌卖淫九越南女子被捕 六人短期探访准证取消驱逐出境 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 黄俊贤 发布 / 2021年7月24日 5:00 AM 被告李斌谦涉嫌在工业大楼内非法经营KTV酒廊。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 九名年龄介于21岁至31岁的越南籍女子涉嫌在网上卖淫，被警方逮捕。当中，有六人的短期探访准证被取消并驱逐出境。根据警方文告，刑事侦查局和三个警署的警员在星期三（21日）突击密驼路两座公寓的多个单位。初步调查显示，被逮捕的九名女子涉嫌通过招妓网站提供性服务，触犯妇女宪章。除了取消六名女子的短期探访准证和将她们驱逐出境，警方还在调查另外三人。若罪成，她们可判监禁不超过七年以及罚款最高10万元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 按摩院 扫荡夜店 公共娱乐场所 违例 欧洲中国灾情严峻 红十字会捐逾20万元赈灾 星和提供配套优惠 鼓励国人“交出”盗版机顶盒