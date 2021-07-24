颜金勇：国际旅游有望年底恢复 本地定制“安全行程”准备迎接旅游团 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 发布 / 2021年7月24日 5:00 AM Kiztopia室内游乐场因在疫情期间不断改善设施和通过社交媒体推出新颖内容，昨天在新加坡旅游业大奖颁奖礼上荣获最佳景点体验奖。（旅游局提供） 字体大小: 小 中 大 贸工部长颜金勇指出，随着我国不断加强冠病检测和追踪能力，本地和世界各国的疫苗接种率稳步提高，而其他国家也逐渐重新打开国门，国际旅游年底或可恢复，本地旅游业在未来数月内也有可能开始重启计划。新加坡旅游局将与业者合作，包括为旅游团制定“安全行程”，确保游客在符合健康条件和遵守防疫措施的情况下，安全地享受在新加坡的旅行。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡旅游业大奖 新加坡旅游局 颜金勇 不能说话不能进食 癌末男行善请人吃素食 女设计师转当小贩 网上爆红包点热卖