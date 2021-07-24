颜金勇：国际旅游有望年底恢复 本地定制“安全行程”准备迎接旅游团

贸工部长颜金勇指出，随着我国不断加强冠病检测和追踪能力，本地和世界各国的疫苗接种率稳步提高，而其他国家也逐渐重新打开国门，国际旅游年底或可恢复，本地旅游业在未来数月内也有可能开始重启计划。

新加坡旅游局将与业者合作，包括为旅游团制定“安全行程”，确保游客在符合健康条件和遵守防疫措施的情况下，安全地享受在新加坡的旅行。