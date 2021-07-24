能源局与蚬壳再投400万元 推动能源初创企业发展

能源市场管理局与新加坡蚬壳集团合作，将额外投入400万元，催化本地能源起步公司在可再生能源、提高能源效率和低碳解决方案等领域的发展。

这使得双方在计划上的总投入达到800万元。计划也得到新加坡企业发展局的支持。

三方前天（7月22日）联合发表文告说，本次共有三家起步公司获得资金，用于推进和测试个人移动设备的电池解决方案、无人运载工具的自动充电以及提高新加坡太阳能系统的部署效率，各项目为期约两年。