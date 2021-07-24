能源局与蚬壳再投400万元 推动能源初创企业发展 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 发布 / 2021年7月24日 5:00 AM Anzene公司正研发一套即插即用的电池设备，可充电1300次。（Anzene提供） 字体大小: 小 中 大 能源市场管理局与新加坡蚬壳集团合作，将额外投入400万元，催化本地能源起步公司在可再生能源、提高能源效率和低碳解决方案等领域的发展。这使得双方在计划上的总投入达到800万元。计划也得到新加坡企业发展局的支持。三方前天（7月22日）联合发表文告说，本次共有三家起步公司获得资金，用于推进和测试个人移动设备的电池解决方案、无人运载工具的自动充电以及提高新加坡太阳能系统的部署效率，各项目为期约两年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 EMA Shell Anzene Pylon City 量化能源 起步公司 能源业 中小企业 不能说话不能进食 癌末男行善请人吃素食 女设计师转当小贩 网上爆红包点热卖