CTE夺命车祸 命大女司机车爆炸前2分钟及时逃

一辆在中央快速公路行驶的汽车不知何故失控后酿成连环车祸，最后还180度旋转撞向路旁大树起火狂烧；期间有一辆罗厘被撞至侧翻，两辆电单车的骑士被撞抛飞，一辆德士遭撞尾部，车祸导致六人受伤，一名骑士伤重不治。

这起车祸发生在昨晚约9时18分，地点在中央快速公路往实里达快速公路方向，靠近加文纳路（Cavenagh Road）路口一带。涉及车祸的包括一辆马自达（Mazda）、一辆德士、一辆罗厘和两辆电单车。

《联合晚报》记者接获消息赶到现场时，发现一辆罗厘往右侧翻在马路中央，它的左前方有一辆轿车被烧毁，罗厘的右后方则留下许多电单车碎片和零件，伤者都已送上救护车。

据现场传出，事发时下着毛毛雨，轿车疑失控打滑撞上罗厘，才引发连环撞。闻声赶到现场协助的公众王志伟（25岁，车行职员）受访说，他听到现场有人指是汽车失控后先撞罗厘，再撞两辆电单车，最后擦撞到德士尾部，才旋转180度撞上路旁大树后起火燃烧。

不过，车祸的发生经过仍有待警方调查后才能水落石出。

遭撞的德士司机（65岁）受访时惊魂未定地说，他当时行驶在右边第一条车道打算回家，不料德士车尾突然传来轻微的“砰”声，他才发现德士被撞，赶紧停车查看，不久他就看到那辆撞到树的汽车开始起火。

警方受询时证实上述车祸，并指七人事后被送院接受治疗，其中一名31岁男骑士在医院抢救不果而离世，案件还在调查中。

据《联合晚报》了解，另外六名伤者包括汽车女司机、罗厘男司机和三名客工，以及另一名电单车男骑士。

轿车爆炸后烧成废铁

汽车女司机两分钟逃命！汽车撞树后，女司机及时逃出车外，两分钟后传来爆炸巨响，整辆车变成火球，惊险万分。

王志伟和同事郢健（30岁，车行职员）当时刚好在附近酒店一带，两人听到前方道路传出碰撞声后立刻上前提供援助。

德士遭撞的司机透露，他看到汽车撞树的两三分钟后，就开始起火燃烧，所幸女司机及时逃出车外。

郢健也说，女司机当时撞开车门逃出车外，他赶紧指示女司机站离车子远一些。轿车瞬间起火发出一声巨响，火势非常大，甚至蔓延到旁边的两棵树。

“当时有人从附近酒店和自己的车上拿了10至20个灭火器，我们约10个人上前帮忙灭火，以及为伤者提供援助”

郢健后来也与另外10人跑到后方车龙，帮忙指挥交通，让救护车和消防车能及时进到意外现场救援。“火势太大了，我们尝试灭火不果，民防部队赶到现场后花了10分钟才扑灭火势。”

完整报道，请翻阅2021年7月24日的《联合晚报》。