牛车水美食街生意少 20摊停业“止血”

转型主攻本地食客的牛车水美食街疫情反扑后，人流锐减，进入高紧戒第二阶段禁堂食，近20摊位索性暂停营业“止血”。

在冠病疫情冲击下，原本受游客欢迎的牛车水美食街从去年12月1日起转攻本地客，除了火锅烧烤店，还请来近百年历史的老字号肉脞面等知名餐饮业者入驻。

不过，《新明日报》记者昨日（23日）走访牛车水美食街，发现近20摊位都暂时关闭没有营业，十分冷清。

负责美食街运营的胜乐集团董事经理陈祖坤受访时透露，考虑到美食街的打包和外卖生意不多，因此在不能堂食的高警戒第二阶段决定暂停营业。“附近较少住宅区，因此与旅游局和摊主商量后，大家都决定暂时不营业。”

他也表示目前正在商讨是否可以给予摊主们更多补助。

去年12月，受邀到美食街开分店的友诺士肉脞面有着近百年历史，从母亲手中接过肉脞面生意的第五代传人吕珏葳（35岁）受访时说：“去年入驻美食街起初生意不错，不过今年疫情再度暴发后，生意下降了30%至50%。”

他透露，在高警戒第二阶段不能堂食的措施开始后，继续营业更是会亏钱，因为没有生意，加上牛车水的摊位还有两、三名员工。

他说，政府提供60%的雇佣补贴让他能保住员工，并希望尽快开档。

他也表示自己很感激一些熟客仍然在疫情下给予他们支持。“有熟客还一直问我们有没有开，想来支持我们，我很感谢他们的挂念。除了牛车水美食街，我们其它分店都有继续营业。”

完整报道，请翻阅2021年7月24日的《新明日报》。