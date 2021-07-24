不能说话不能进食 癌末男行善请人吃素食

不能说话、不能进食，30岁马拉松健将患末期癌症，仍不忘回馈社会，透过素食摊捐出免费素食餐，母亲如常到素食摊打包得知儿子善举，当场感动落泪。

碧山素食于周二（20日）在面簿发贴文指出，一名30岁的末期癌症患者为了回馈社会和鼓励大众吃素，买了60份餐点免费请公众吃，让公众在昨天10时30分到摊位领取，餐点包括咖喱面、炒米粉、炒面和卤面。

这名癌症患者是30岁的徐伟杰，他在母亲蔡宝添（54岁）和弟弟徐伟康（28岁，自雇人士）的陪同下接受访问，通过手机打出文字回答记者的提问。

徐伟杰患癌前，帮忙弟弟打理生意，也是一名马拉松健将，曾完成20多次的马拉松长跑。

去年3月，徐伟杰声音沙哑和喉咙痛，到医院检查后发现喉咙长了肿瘤，被诊断出患上横纹肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma）的罕见软组织癌。他在接受电疗和化疗后，目前无法说话，不能吃东西，只能通过管子喝牛奶和水。

徐伟杰通过文字叙述当时的心情，他写道：“心情非常低落，没想到平时都有做运动，年纪轻轻也会患癌”，后来经过家人和朋友的鼓励，他才振作起来与病魔对抗。

他指出，这期间受到很多人的帮助，如今疫情期间多人失业，他也想靠自己的力量帮助他人，因此联系相熟的素食摊老板，让老板准备60份餐点送给大家。

母亲蔡宝添说，当天去素食摊打包时才得知儿子的善举，感动得当场落泪。“女老板和我说儿子送饭，我还以为女老板讲错，真的很感动。”

完整报道，请翻阅2021年7月24日《联合晚报》。

