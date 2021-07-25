对多种药物过敏 年长者勇敢接种

78岁的家庭主妇施爱华因对多种药物过敏，起初无法接种冠病疫苗，只好减少出门活动的次数，以降低感染风险。

直到政府表示有足够数据可允许有严重过敏反应的民众接种信使疫苗，她在征询家庭医生的建议后，立即在6月与孙女一同施打首剂辉瑞疫苗，前天（23日）在女儿的陪同下，也顺利完成第二剂接种。

“比起担心接种后可能出现的不良反应，我更担心在没接种的情况下染疫，症状更严重且更辛苦。如今接种了，我以后出门活动筋骨时也会比较安心，就像多了一层保护。”

施爱华因对班纳杜（panadol）和阿司匹林（aspirin）等药物严重过敏，会出现眼肿和呼吸困难，卫生部在今年2月宣布邀请70岁及以上的年长者接种疫苗时，医生建议她暂时不要接种。

女儿蔡月霞（50岁，家庭主妇）解释，母亲因为无法注射疫苗，又属于高风险群体，家人每次外出，都特别担心会把病毒带回家，无意中传给母亲。

“母亲接种不只是为了保护她，也让身为同住家属的我们更放心。疫情暴发前，我们一家人每周有三四天会出门消遣，如今我每周只有一天会带母亲到附近走走，生活变得乏味。现在她已接种，我们可考虑在疫情稍微平复一些，去更远的地点散心。”

蔡月霞一家五口，包括母亲、丈夫，以及两名年龄分别17岁和19岁的孩子，都已接种。

施爱华指出，她打了第一剂辉瑞疫苗后安然无恙，没有出现手臂疼痛或发烧等普遍反应。除了有高血压和高胆固醇，她没有其他疾病。

被问及是否担心母亲接种第二剂疫苗后出现不良反应的概率较高，蔡月霞透露，母亲近期特地多喝椰子水增强免疫力。“最重要是保持身体健康，听从医生指示。”

母女俩希望分享她们的故事，以鼓励更多年长者接种疫苗。

蔡月霞说：“我觉得当局已做足安排方便年长者接种，他们无须预约就能前往接种中心打针，而行动不方便的年长者也有流动接种团队可提供就近接种服务。”