新措施强制女佣每月至少休一日 家庭须照料无法自理病患或有难处

73岁的张丽能对日后将实行雇主每个月必须让女佣至少休息一天，表示担忧。她说，新规定让她倍感压力，上了年纪的她根本无法独自照顾患上帕金森症，并出现吞咽困难的姐姐。

10年前为了照顾生病的姐姐，七旬妇女开始聘请女佣。约一年前，姐姐突然患上帕金森症，甚至出现吞咽困难的问题，全天必须有人看顾，无论这个妹妹或女佣每天都不敢长时间外出。

这样的经历让现年73岁的张丽能对日后将实行的新措施，即雇主每个月必须让女佣至少休息一天，表示担忧。她坦言，新规定让她倍感压力，上了年纪的她根本无法独自照顾姐姐。

人力部日前宣布，从明年底起，将强制雇主每月给予女佣至少一个休息日，雇主也不能以其他方式补偿。有受访雇主反映，强制实行的新措施对那些照顾患病年长者的雇主具有挑战性。

张丽能透露，姐姐张玛丽（74岁，译音）无法自动吞咽唾液、不太能说话。女佣每天得通过鼻胃管喂她喝五包牛奶，每三小时一次，一直到凌晨12时。

她理解女佣照顾年长者并非易事，也赞同该让女佣休息，但她却还是有顾虑。“我不可以给她休息一整天，休息几个小时还行，因为家里只有我一个人，实在应付不来。最近姐姐因为痰液很多，呼吸困难，我会很慌乱，需要女佣在身边，我们一个负责叫救护车，一个观察身体状况。”

现年51岁的郭宝英对这点感同身受。她今年3月开始聘请女佣照顾家婆，在家婆过世前的两个月内，曾要求女佣尽量不要外出，因为她无法一个人照顾家婆。

郭宝英说：“我认为强制性的规定会对照顾老人的雇主很有压力，女佣的帮忙可以缓解我的压力。以我的经验来看，真的不容易，如果女佣不在，我不知道怎么应付。”

人力部推出的新措施是为了更好地支持与保障在本地工作的女佣。有些受访雇主指出，他们已给予女佣休假日，因此新措施对他们的影响不大。

从27年前便开始聘请女佣的吴姉穎（51岁，合规经理），目前的女佣每个月原可享有四天休息日，但她在中介公司同女佣达成协议，让她至少休息一天，其余三天则补薪。

吴姉穎说，已习惯让女佣休假，所以新措施对她没有太大的影响。“我的女佣因为要去教堂，一般会选星期天出去，但那天我通常忙着准备家庭聚会，其实不太想她在星期天出去，但我能理解，所以还是会让她去……现在女佣会和我商量要在周日休息，我也答应。”

杨荣泉（46岁，飞行员）则认为新规定能更好地保障女佣的权益。他会和女佣商量休假的时间，也觉得强制让女佣休假对她们有帮助。“新规定会让虐待女佣的事件能够提早发现，因为她出去就能遇到同乡朋友，可以跟她们诉苦，这样她也能尽早寻求帮助。”

来自缅甸的女佣苏菲（31岁）指出，雇主让她每个星期天休假。好学的她喜欢利用休息日来提升自己，除了自掏腰包报读护理课程，她现在每个月也上烘焙课。苏菲也指出，强制让女佣休息绝对是好事，她们的生活也不会那么压力。