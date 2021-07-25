人协新探索之旅 助民众了解历史文化及新移民融入社区

人民协会推出新的探索之旅和指南，让民众更深入了解马林百列各邻里的历史文化，也帮助新移民更好地融入我国社区。

东南区市长阀贺米（Mohd Fahmi Aliman）和人协国民融合委员会主席吴平丰昨日（7月24日）为邻里探索之旅（Heartland Orientation Trail），以及邻里探索指南（Your Neighbourly Welcome Guide）举行推介仪式。