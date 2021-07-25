人协新探索之旅 助民众了解历史文化及新移民融入社区

订户

来自 / 联合早报

文 /
李思邈

摄影 /
陈来福

发布 / 2021年7月25日 5:00 AM

芽笼士乃国民融合委员会主席李宏斌（右一）在邻里探索之旅中介绍芽笼士乃的历史文化，参与者包括来自中国的陈敏（左一）、来自英国的卓媞（左三），以及本地公民李美眉（左二）。（陈来福摄）
芽笼士乃国民融合委员会主席李宏斌（右一）在邻里探索之旅中介绍芽笼士乃的历史文化，参与者包括来自中国的陈敏（左一）、来自英国的卓媞（左三），以及本地公民李美眉（左二）。（陈来福摄）

字体大小:

人民协会推出新的探索之旅和指南，让民众更深入了解马林百列各邻里的历史文化，也帮助新移民更好地融入我国社区。

东南区市长阀贺米（Mohd Fahmi Aliman）和人协国民融合委员会主席吴平丰昨日（7月24日）为邻里探索之旅（Heartland Orientation Trail），以及邻里探索指南（Your Neighbourly Welcome Guide）举行推介仪式。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容