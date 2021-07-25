人协新探索之旅 助民众了解历史文化及新移民融入社区 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年7月25日 5:00 AM 芽笼士乃国民融合委员会主席李宏斌（右一）在邻里探索之旅中介绍芽笼士乃的历史文化，参与者包括来自中国的陈敏（左一）、来自英国的卓媞（左三），以及本地公民李美眉（左二）。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 人民协会推出新的探索之旅和指南，让民众更深入了解马林百列各邻里的历史文化，也帮助新移民更好地融入我国社区。东南区市长阀贺米（Mohd Fahmi Aliman）和人协国民融合委员会主席吴平丰昨日（7月24日）为邻里探索之旅（Heartland Orientation Trail），以及邻里探索指南（Your Neighbourly Welcome Guide）举行推介仪式。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 芽笼士乃 多元种族 邻里 移民 本地研发新污水检测法 可更快速发现变种毒株 助释囚改过戒毒守望之家守护希望