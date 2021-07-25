四款法国进口奶油芝士 因含杀虫剂食品局召回

从法国进口的四款Le Gall奶油芝士因含有杀虫剂，目前被召回。

根据新加坡食品局前天发的文告，受影响的产品是150克包装的Le Gall原味、大蒜香草和草莓口味奶油芝士，以及一公斤装的Le Gall天然奶油芝士。由于产品含有环氧乙烷（ethylene oxide），即一种杀虫剂，欧盟食品和饲料快速通报系统（RASFF）已发出通报召回。