四款法国进口奶油芝士 因含杀虫剂食品局召回

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来自 / 联合早报

文 /
邓玮婷

发布 / 2021年7月25日 5:00 AM

从法国进口的四款Le Gall奶油芝士，包括150克包装的Le Gall原味、大蒜香草和草莓口味奶油芝士，以及一公斤装的Le Gall天然奶油芝士因含有杀虫剂，目前被召回。（新加坡食品局提供）
从法国进口的四款Le Gall奶油芝士，包括150克包装的Le Gall原味、大蒜香草和草莓口味奶油芝士，以及一公斤装的Le Gall天然奶油芝士因含有杀虫剂，目前被召回。（新加坡食品局提供）

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从法国进口的四款Le Gall奶油芝士因含有杀虫剂，目前被召回。

根据新加坡食品局前天发的文告，受影响的产品是150克包装的Le Gall原味、大蒜香草和草莓口味奶油芝士，以及一公斤装的Le Gall天然奶油芝士。由于产品含有环氧乙烷（ethylene oxide），即一种杀虫剂，欧盟食品和饲料快速通报系统（RASFF）已发出通报召回。

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