四款法国进口奶油芝士 因含杀虫剂食品局召回 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年7月25日 5:00 AM 从法国进口的四款Le Gall奶油芝士，包括150克包装的Le Gall原味、大蒜香草和草莓口味奶油芝士，以及一公斤装的Le Gall天然奶油芝士因含有杀虫剂，目前被召回。（新加坡食品局提供） 字体大小: 小 中 大 从法国进口的四款Le Gall奶油芝士因含有杀虫剂，目前被召回。根据新加坡食品局前天发的文告，受影响的产品是150克包装的Le Gall原味、大蒜香草和草莓口味奶油芝士，以及一公斤装的Le Gall天然奶油芝士。由于产品含有环氧乙烷（ethylene oxide），即一种杀虫剂，欧盟食品和饲料快速通报系统（RASFF）已发出通报召回。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 消费者 新加坡食品局 奶油芝士 本地研发新污水检测法 可更快速发现变种毒株 助释囚改过戒毒守望之家守护希望