假宣传鹿胎盘素可治癌 保健品公司罚款3000元

一家售卖鹿胎盘素的公司因宣称药物能防止、缓解或治疗癌症和糖尿病等病症，触犯医药法令，被判罚款3000元。卫生科学局也建议公众避免购买与服用含夸大其词宣传用语的保健品。

根据卫生科学局前日在网站公布的文告，Riway（新加坡）私人有限公司使用夸大的宣传信息售卖一款鹿胎盘素（Purtier Placenta）产品，卫生科学局因此起诉Riway触犯医药法令，该公司于本月15日被判罚款3000元。