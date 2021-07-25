假宣传鹿胎盘素可治癌 保健品公司罚款3000元 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年7月25日 5:00 AM 卫生科学局指出鹿胎盘素（Purtier Placenta）产品是一种保健品，并不能避免或治疗疾病，或是缓解疾病的症状。（卫生科学局提供） 字体大小: 小 中 大 一家售卖鹿胎盘素的公司因宣称药物能防止、缓解或治疗癌症和糖尿病等病症，触犯医药法令，被判罚款3000元。卫生科学局也建议公众避免购买与服用含夸大其词宣传用语的保健品。根据卫生科学局前日在网站公布的文告，Riway（新加坡）私人有限公司使用夸大的宣传信息售卖一款鹿胎盘素（Purtier Placenta）产品，卫生科学局因此起诉Riway触犯医药法令，该公司于本月15日被判罚款3000元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 卫生科学局 鹿胎盘素 Purtier Placenta Riway 保健品 本地研发新污水检测法 可更快速发现变种毒株 助释囚改过戒毒守望之家守护希望