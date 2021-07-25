公寓接传单 称女郎被绑迫卖淫

芽笼公寓一单位被指有女郎被迫卖淫贩毒，还有人广发海报，有居民报警。

住在芽笼39巷公寓的一名住户昨日联系本报，指自家单位和公寓告示栏在本周四（22日）突然出现“可疑”海报，指有女郎在某单位被迫卖淫贩毒，大呼求救，引起居民担心。

该住户透露指出，大门处被“塞”了一张黑白海报，上面有女郎的性感照片，用中英文写着“请救救我！国际犯罪集团逼我来新加坡卖淫，吸毒贩毒，我想回国，请帮我报警救救我。”

海报也附上了住址，就是该公寓的某个单位，另外还有色情服务网站链接，以及女郎的名字。

住户表示，由于无法确定真实性，但又担心情况属实，恐带来染疫风险，因此立即通知公寓管理层。“疫情仍在肆虐，若真有人在单位接客，我就觉得恶心和不安。”

《新明日报》近日报道，许多艳女通过至少两个色情网站，在多个公寓和按摩院接客，其中一个就是上述网站。

记者查找海报上的链接，发现该页面已被撤下，但网站仍在运营。

有居民报警

记者昨天走访公寓时，不同楼层的住户均表示当天下午都收到了海报，其中一人还报警。

另一名住户受访时表示，他认为是恶作剧，之后也看到两名警员上门，找涉事单位的住户谈话。

记者联系上公寓管理层，对方表示已将此事件交由警方处理，其余不便多谈。

警方受询时表示，当日接获一起蓄意骚扰的报案，调查仍在进行中。

涉事单位住户称被人恶整：照片中的女子不是我

涉事单位的居民今早告诉记者，已获悉关于海报的事情。她表示，这是有人恶作剧，已报警，警察正在调查中。

她透露，自己是新移民，在新加坡居住已有十八年，不知道为何有人会做这样的恶作剧。

她指出，照片中的女子并不是她，自己也不认识照片中的人，对方并不住在这里。

完整报道，请翻阅2021年7月25日的《新明日报》。