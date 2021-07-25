后港“紧张嫂”被爆 邻居窗前无罩炒菜

要进电梯上楼送餐，却被阿嫂“赶”出电梯，送餐员事后把视频放上网，结果引发热议。有邻居事后更向《联合晚报》揭露，阿嫂原来还曾不戴口罩，在邻居窗口外的走廊上炒青菜！

对于网民的指责，阿嫂的丈夫出面护妻，他认为“疫情期间，保持安全距离没错”，更觉得“门口没传播风险，户外炒菜是创意”。

事故发生在前天（7月23日）早上8时许，地点在后港8道第506座组屋底层。送餐员马丁被挡的一幕，被他随身携带的摄像机拍下，他过后把视频上传网络。

根据视频画面，马丁当时推着脚踏车进电梯，身穿红色上衣的阿嫂快手快脚走进电梯，头也不回以英语对送餐员说：“等下一趟。”

马丁不解问她“为什么？”，阿嫂这时语气凶了几分：“我不跟别人共用电梯。”

视频中看不到马丁，但他或许当时按着电梯按钮，电梯门无法关上。阿嫂这时厉声说了一句“我先来的，放开你的手。”，再补一句“跟你说我不和别人共用电梯了，现在有疫情。”跟着径自上楼。

视频放上网后引起网民热议，留言者几乎都不认同于阿嫂拒绝与其他人共乘电梯的行为。

记者昨天走访组屋时发现，居民原来都知道阿嫂拒绝跟别人共搭电梯的。居民凯文（40岁，金融业）更揭露阿嫂至少两次没戴口罩，在邻居家窗外的走廊上炒肉和炒菜。

记者尝试向阿嫂了解情况，但她拒绝受访，反倒是她的丈夫（50来岁）出面替妻子解释。

他说，妻子是为了降低染疫风险而不与其他人共搭电梯，她之前已先让两个居民搭电梯上楼，后来看到送餐员要进电梯，她于是自己先进去。“疫情期间应保持安全距离，没错吧？”

丈夫也说，在走廊上煮菜是一种创意，不懂得欣赏的人才会觉得它是坏事。

完整报道，请翻阅2021年7月25日的《联合晚报》。