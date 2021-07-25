薄饼嫂申诉：阿叔自称开金店 借85元20天没出现

自称开金店，阿叔却连85元都要开口向人“借”！他称员工出车祸要借钱应急，还承诺一小时后回来把钱还，好心薄饼嫂一等就是20天，直到网上看到他人曝光阿叔借钱不还的行为，才惊觉自己已上当。

事故发生在7月1日，地点在珍珠坊熟食中心，好心女摊贩陈女士（56岁）在该处卖薄饼多年，她的女儿日前将母亲被骗的经历发上网，提醒大家警惕这名阿叔。

根据陈女士的绘述，事发当天，阿叔早上7点多就来光顾摊位，他自称在附近开金店，是陈女士的常客。

“我对他完全没有印象，但顾客上门，我也只好跟他多聊了几句。”

早上8点多时，坐在一旁的阿叔忽然一边讲电话一边慌慌张张地走开，不久又掉回头，开口要借钱。

“他说金店的员工出车祸，追撞了前方车子的车尾，必须赔偿，所以要他过去帮忙缴钱。”

阿叔说着说着，掏出口袋的百多元现款，还开口向陈女士借100元。对方当时说自己不是没钱，只是身上现款不够，希望陈女士先借钱应急，他会在一小时后回来还钱。

陈女士原本拒绝对方，可惜她耳根太软，经不住对方的软磨硬泡，最后还是借了85元。

阿叔钱到手后头也不回离开，一小时后也不见踪影，陈女士当时就有预感被骗，但她最后还是选择相信对方，因此一直等着都没有报警。

几天前，陈女士的女儿从网上看到另一名年轻女子的贴文，指她被同一名阿叔骗走200元，陈女士这才意识到被骗，于是叫女儿将此事发上网。

完整报道，请翻阅2021年7月25日《联合晚报》。