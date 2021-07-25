阿叔向快餐店女经理爆粗 惊动警方到场

火爆叔在麦当劳发飙，15分钟内频频向女经理爆粗，惊动警方到场。

这起事件发生在昨天（7月24日）下午1时许，地点是位于榜鹅通道（Punggol Drive）第681座组屋一带的一家麦当劳快餐店。

根据网上的一则视频显示，一名身穿灰色上衣及棕色短裤的阿叔，当时在快餐店柜台谩骂快餐店的经理。他一再表明对经理不满，却没说出所为何事，甚至屡次放话让职员报警。

不到一分钟的视频，全程录下火爆叔用英语发飙：“够了！现在去报警，我为什么要告诉你？你没在听我说话，我会给你我的号码，警察可以打给我。”

视频中，经理一再客气地询问他的名字，并表示可以通知公司。

但火爆叔的怒火还是不得平息，之后改口说：“我不会告诉你我的号码，现在就报警，我会跟他们说。”

记者联系上将视频放上网的公众陈先生（44岁，执行人员）。他受访时说，他昨天用餐时看到这一幕，自己点餐后，却听到他们越吵越大声。

“我一直听到这个阿叔在骂经理，我进去之后的5分钟内，他骂了很多句粗话。约15-20分钟后，我回去再买东西时，这名阿叔就离开了。”

这段视频放上面簿群组后引发网民关注，至今已有1400次分享，330则留言。网民表扬这家麦当劳职员服务态度好，谴责阿叔找茬。

也有网民感叹，餐饮业员工难做，形形色色的顾客都有，就算遇到无礼的人也得彬彬有礼地回应。

警方受询时表示，在昨天下午1时55分，接获这起涉及蓄意骚扰事件的报案，警方正在着手调查此案。