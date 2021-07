“多元种族文化的新加坡——华社的角色”对话会（完整版）

我国的种族与宗教和谐现状良好,很大程度得益于华社多年来的配合。倘若新加坡未来推崇多数主义以华人做主,新加坡将被摧毁,长远而言华人也会受苦。

民情联系组和《联合早报》7月24日联合主办题为“多元种族文化的新加坡——华社的角色”的对话会。

内政部长兼律政部长尚穆根在发言时强调,希望新加坡永远不会效仿其他民主国家,走上多数主义(majoritarianism)的道路。他认为这将摧毁新加坡,加深种族断层线,永难翻身的底层阶级也将根据种族形成,意味着整个国家不会繁荣。

对话会的与谈者还包括国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、新加坡宗乡会馆联合总会会长陈奕福、伊莱雅士事务所顾问许廷芳律师,以及演员及导演郑斌辉。

五名嘉宾针对华人特权、华人做主和特选中学的意义等敏感课题进行长达2个半小时的深入交流。

(注:视频00:54:58处提到学者刘浩典曾被政府部门解雇,尚穆根部长随后在01:28:57处澄清,刘浩典并非被解雇,他已离开公共服务。)

