早报应用即将升级 用户可期待哪些新功能？

新版早报应用即将上架，为读者带来革新的用户界面，以及更便捷的用户体验。

新版早报应用的整体外观将焕然一新，应用导航也会更简单易懂，让文章、电子报、数码原创内容的呈现更清晰易找。此外，新版早报应用也会添加新功能，如书签功能、“我的”栏目，让读者更能自己掌握阅读的步伐和选择。

即日（26日）起，部分早报应用用户会率先接到应用商店通知，可开始试用新版早报应用。所有早报应用用户预计可在8月收到新版早报应用的下载通知。

你是否想预览新版早报应用的模样和功能？或者，你已收到更新应用通知，但不知如何使用新功能？别担心，立即查看以下使用教程和“常见问题解答”，让zaobao.sg为你一一解答。

新版早报应用 常见问题解答

新版早报应用改善了什么？

我们过去两年收集了不少用户针对早报应用的反馈，包括应用速度、电子报下载以及栏目分类等。此次早报应用升级，我们不仅调整了应用的整体外观，也将用户会经常使用的功能放置到应用底部快捷导航，让文章和内容的陈列更清晰。

为何我没有看到更新应用的选项？

我们的应用更新会分阶段完成。如果您还无法在应用商店里看到新版早报应用，这表示系统将您自动安排在较后的更新批次。我们预计将于2021年8月完成将新版早报应用的所有推送。

我为何无法更新我的早报应用？

早报的新版应用需要 iOS 11 或 Android 6 以上版本才能运行。

如果您是使用 iOS 系统，iPhone 6 或以上允可以升级至 iOS 11。

如果您是使用 Android 系统，一般情况下，在2015年后购买的手机都可以升级至 Android 6。

如果我的手机型号太旧，无法支持iOS11或Android 6，我可否继续使用早报应用？

我们短期内并没有移除旧版应用的计划。如果您的手机无法升级，您可以选择不要更新至最新应用。您也可考虑订阅华文报平板电子报配套，此配套随附一台 Samsung Galaxy 的 Android 平板电脑，让您继续畅读早报所有内容。点击了解更多：https://zbsub.sg/zbnt

早报应用更新后，我的订阅配套会改变吗？

不会，此次更新不影响您的订阅配套。但是在某些手机上您可能需要重新登入。

新版早报应用功能使用说明

如何浏览新版早报应用？

用户在首页顶部导航栏中点击主要栏目时，导航栏底下将显示二级分类导航栏。用户可根据内容需求，选择浏览二级分类中的文章。如：点击“即时”页面后，点击“中国”即可一览即时新闻中的所有中国相关报道。

底部导航栏：用户可从底部导航栏浏览“首页”、“多媒体”、“电子报”以及“我的”页面。底部导航栏不定时会显示特别推荐按钮，如推荐追踪“冠病疫情”的按钮。

如何使用全新多媒体页面？

用户可在底部导航栏点击“多媒体”，前往“多媒体”页面。这个页面包括一系列最新多媒体内容，如播客、系列节目、直播、以及互动新闻。

如何使用“我的”页面

用户可在“我的”页面访问账户设置、系统设置以及其他早报服务。未登录用户可在“我的”页面上方登录账号或订阅配套。 非订户在登录应用后，页面上方将显示“普通用户”的用户身份标签。订户在登录应用后，上方则会显示“早报订户”的用户身份标签。

如何收藏文章？如何找到所有收藏文章？

在任何文章页面中，点击右上角“收藏”按钮即可。用户也可通过任何栏目主页上文章下的“收藏”按钮，收藏文章。若再次点击”收藏“按钮，便可取消收藏。

欲览所有收藏文章，你可通过底部导航栏前往”我的“页面 > 账户设置 > 收藏夹。

注：若是iOS用户，收藏功能只限已注册用户登录应用后使用。

我要如何分享电子报内的文章？

长按文章分享的方式在新版应用不再有效。在您阅读电子报时，您可以点击屏幕右上角的分享图标，选择您要分享的文章。

如何在早报应用中分享文章？

点击任何栏目页面上文章下的“分享”按钮即可。您也可在文章页面中点击右下角“分享”按钮。

如何调整字体大小？

a. 点击文章页面右上角第二个“Aa” 按钮即可调整。

b. 或前往“我的”页面 > 系统设置 > 阅读设置

如何使用文字转语音功能朗读一篇文章？

在文章页面点击右上角的“耳机”按钮，即可启动文字转语音功能，让应用为您朗读文章。

如何切换文字转语音功能的声音属性？

安卓设备：

前往设备设置 > 辅助功能 > 文字转语音输出（不同安卓设备的设置流程或不一致）。

选择想切换至的系统声音属性后，早报应用将使用该声音属性进行文字转语音功能。

iOS设备：

iOS系统当前不支持切换文字转语音声音属性。早报应用使用默认系统人声。

存档与翻阅前13天的电子报内容

用户可翻阅当日以及前13天的电子报内容。在底部导航栏点击“电子报”后，页面将显示当日的电子报。点击右上角存档图标即可浏览前13天的电子报内容。