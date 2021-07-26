成熟市镇预购组屋 申购率近四年增逾一倍

国家发展部长李智陞在面簿发文说，成熟市镇预购组屋的占比，从2017年的44％增至2020年的55％。尽管如此，成熟市镇预购组屋的需求仍强劲，整体申购率从2017年的2.8增至去年的6.7。

不少年轻夫妇希望既拥有自己的家，又能靠近住在成熟市镇的父母。成熟市镇预购组屋的申购率因此在过去四年翻了一倍多，每个单位有近七人抢购。建屋发展局为满足需求，去年推出的预购组屋单位，过半也位于成熟市镇。

国家发展部长李智陞昨天在面簿发文说，近年来，一些年轻夫妇向他寻求帮助以申请到成熟市镇的预购组屋。

“为满足需求，我们近年在成熟市镇推出更多新组屋。成熟市镇预购组屋的占比，从2017年的44％增至2020年的55％。过去四年，建屋局在成熟市镇推出近2万5600个单位。”

建屋局昨天（7月25日）也发文告说，当局去年在成熟市镇推出13个预购组屋项目，相较2017年的九个，增幅近50％。

尽管多数新组屋保留给首次购屋者，但成熟市镇预购组屋的需求仍强劲，整体申购率从2017年的2.8增至去年的6.7。相比之下，非成熟市镇预购组屋申购率从2017年的2.1增至去年的4.8，增幅较小。

剩余组屋申购率高于平均

成熟市镇抢手的预购组屋项目，包括红山时隔八年推出的Telok Blangah Beacon。今年5月的销售活动中，该项目的四房式单位创下49.6的申购率，部分原因是因为只推出70个单位。

强劲需求也反映在2017年至去年的剩余组屋销售活动。成熟市镇剩余组屋平均申购率是5.4，高于非成熟市镇的4.8。一些成熟市镇如金文泰和女皇镇的剩余组屋申购率也高于平均，分别达到8.3和6.4。

建屋局指出，更多年轻夫妇、单身者和他们的父母更愿意住在本身的组屋，而不是同住一个屋檐下。根据2020年全国人口普查，居民住户中，独居者的比率从2010年的12.2％上升至去年的16％，两人小家庭的比率也从18.8％增至22.6％。

尽管不想同住，但越来越多人希望与家人住得近，以互相照应。2017年至去年间，不论是成熟或非成熟市镇，与近居购屋津贴有关的转售组屋交易增加约21％。

建屋局预计今年可按计划推出约1万7000个预购组屋单位，高于去年的1万6800个和2019年的1万4600个。李智陞说：“我们会继续密切留意市场情况，相应调整公共住屋的供应，确保组屋供应能切合民众的住屋需求。”

他今年5月透露，原本已延误六至九个月的预购组屋项目，预计再推迟三个月竣工。有公众昨天在他的贴文下留言，呼吁建屋局除了推出更多项目，也能解决现有项目的工程延误问题。

购买了义顺Casa Spring项目的朱思慧（31岁）说，她和丈夫原本可以领取新居钥匙，却因疫情拖延了九个月。与此同时，她所住的租赁组屋租约到期，一旦续约，租金将按家庭总收入计算，可能调高。“如果让我重新选择，我可能会买转售组屋，但我们是在2018年申购组屋，没有人能够预知未来。”

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣认为，工程延误会影响一部分人对成熟市镇预购组屋的需求，让他们转而购买转售组屋。

但他也说，成熟市镇转售组屋的价格较昂贵，可能超过年轻夫妇可负担的水平。他们如果有必须住得靠近父母的原因，如方便父母帮忙接他们的孩子下课，那他们可能不介意为预购组屋等上更长时间。