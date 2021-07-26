宏茂桥组屋居民陆续受检 过程少于10分钟 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 李显龙总理（左一）也是负责德义区事务的国会议员，他昨天中午12时30分到设于宏茂桥10道第460A座凉亭的临时检测站，探望居民及医护人员。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 宏茂桥10道第456座组屋的四户家庭出现八起病例，多数与裕廊渔港感染群有关，这里所有居民、店主和商店员工昨早开始陆续接受强制冠病检测，以遏止更广泛的社区传播。检测工作从昨天上午9时在宏茂桥10道第460A座凉亭的临时检测站展开，预计今天下午4时结束。星期天的检测站并未出现人龙，居民抵达后都可以直接入内受检，不必排队，检测过程只需5到10分钟。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 检测站 裕廊渔港感染群 冠状病毒19 方向盘挂托盘 车内秒变食堂 邻居拍照申诉 公寓男扫完地垃圾13楼倒下