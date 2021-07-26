宏茂桥组屋居民陆续受检 过程少于10分钟

宏茂桥10道第456座组屋的四户家庭出现八起病例，多数与裕廊渔港感染群有关，这里所有居民、店主和商店员工昨早开始陆续接受强制冠病检测，以遏止更广泛的社区传播。

检测工作从昨天上午9时在宏茂桥10道第460A座凉亭的临时检测站展开，预计今天下午4时结束。星期天的检测站并未出现人龙，居民抵达后都可以直接入内受检，不必排队，检测过程只需5到10分钟。