本地研究：多数接种辉瑞疫苗者免疫反应良好

国家传染病中心对接种了辉瑞疫苗的人展开两项追踪调查，发现绝大多数在接种后有相当好的免疫反应，研究将会继续进行长期追踪，并招募更多参与者。

第一项名为“新加坡冠病疫苗免疫反应和保护作用”（Singapore COVID-19 Vaccine Immune Response and Protection Study，简称SCOPE）的长期研究是由国家传染病中心进行，并获新加坡科技研究局（A*STAR）传染病实验室、新加坡免疫学联网、新加坡国立大学和杜克—国大医学院支持。