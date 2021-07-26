本地研究：多数接种辉瑞疫苗者免疫反应良好 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 国家传染病中心对接种了辉瑞疫苗的人展开两项追踪调查，发现绝大多数在接种后有相当好的免疫反应，研究将会继续进行长期追踪，并招募更多参与者。第一项名为“新加坡冠病疫苗免疫反应和保护作用”（Singapore COVID-19 Vaccine Immune Response and Protection Study，简称SCOPE）的长期研究是由国家传染病中心进行，并获新加坡科技研究局（A*STAR）传染病实验室、新加坡免疫学联网、新加坡国立大学和杜克—国大医学院支持。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 卫生部 新加坡科技研究局 传染病中心 免疫力 免疫反应 冠状病毒19 方向盘挂托盘 车内秒变食堂 邻居拍照申诉 公寓男扫完地垃圾13楼倒下