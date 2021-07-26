部分熟食中心未设SafeEntry感应器 出入仍须扫描QR码

继巴刹之后，全岛熟食中心也逐步安装围栏，限定出入口以控制熟食中心人流量，并对访客实施强制性SafeEntry登记措施。

据记者近两日走访观察，勿洛北第216座熟食中心、樟宜村小贩中心等已加设围栏。樟宜村的两座小贩中心各有一个出入口，两个入口均有安全距离大使在场，确保进出的公众使用合力追踪应用或携手防疫器进行SafeEntry登记。

勿洛北第216座的熟食中心与巴刹一起被“包围”，共享四个出入口。该商联会的主席许林宝受访时透露，受人手限制，只好将巴刹和小贩中心一起围起来，但其实不被允许。

他说：“同一个地点，只是隔了一个小走道，分开管控不仅需要更多人手，也会对商贩生意造成更大影响。我们接下来要看环境局的进一步指示，可能真的得分开围。”

目前部分熟食中心仍在等待安装SafeEntry Gateway感应器，因此公众只能靠扫描QR码登入。

丹戎巴葛市镇理事会将按照国家环境局的安全措施规定，围起管辖范围内的15个巴刹及熟食中心。该市镇会表示，在安装SafeEntry Gateway感应器之前，将暂时谢绝不能使用手机扫码登记的访客进入熟食中心。

勿洛南第16座熟食中心商联会主席张景顺受访时说：“我们已和环境局的人员讨论了如何执行这些新措施，现在就等市镇会的人来帮忙设立围栏。虽然大家都明白这是有必要的，但一些摊主难免对生意再受影响感到懊恼。”

在樟宜村小贩中心经营烧烤海鲜18年的陈来川（58岁）感叹：“现在围起来还不知道会怎么影响生意，但肯定会有影响。从早上开始就没什么人，生意也减少70%到80％。”

（刘钰铃支援报道）