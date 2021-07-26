为第四季实行措施做准备 咖啡店食阁设盘架鼓励食客归还餐具

从下一季开始，当局将强制咖啡店和食阁食客自行归还托盘和餐具，并清理桌面垃圾。不少业者已提前做准备，在店内设置合适的托盘归还设施，有些从5月开始就让工人请顾客归还托盘。

继小贩中心之后，从下一季起，到咖啡店和食阁用餐的食客也必须自行归还托盘和餐具，并清除桌面上的垃圾。受访业者已经开始着手准备，包括在店内设置托盘架和请清洁工人适时提醒顾客维持桌面整洁。

自6月1日起，到小贩中心用餐的食客得维持桌面清洁，不能留下脏托盘、餐具和纸巾等垃圾。首三个月为适应期，9月1日开始，违例者可被罚款或被控上庭。

咖啡店食阁何时跟进 食品局：日期稍后公布

这项规定接下来也会扩大至咖啡店和食阁。新加坡食品局答复《联合早报》询问时说：“食品局正与环境局合作，以便从今年第四季度开始在咖啡店和食阁执行这项措施。有关详情，包括确切的推行日期会在之后公布。”

食品局说，所有咖啡店和食阁应设有合适的托盘归还设施，不过由于这些属于私人场所，他们将交由业者决定要使用哪种款式的设施。业者可利用环境局给予的津贴，来分摊添购托盘和相关设施的费用。

虽然这项条例还未正式实行，但是好些业者已提前做准备。

琼侨咖啡酒餐商公会主席李家赋受访时说，据他所知，所有会员最迟应该会在这个月底把托盘架安装好。那些设备齐全的咖啡店，从5月开始就让工人跟顾客说，请他们自己归还托盘。

“小贩中心几年前起就要求顾客归还餐盘但不是很成功，而咖啡店给人的印象一直是吃完了有工人收，所以不早点开始顾客可能适应不了。尤其是点了一桌‘煮炒’的顾客，很难要他们收拾。”

福州咖啡酒餐商公会副主席洪宝兴则估计，那些规模较大的连锁咖啡店会员有六七成已经设有托盘归还架，小规模的独立咖啡店应该也有一半装好了。

“会员面对的其中一个困难是店内空间不足，公会曾向环境局反应，请他们与建屋发展局或是市镇理事会协商看能不能把架子摆放在走廊上。”

在提醒顾客收拾这方面，本身经营两家咖啡店的洪宝兴有不同看法。他坦言，尚未指示员工提醒顾客，因为条例还没生效，担心一些顾客会不高兴。之后应该会有三个月适应期，他认为到时才开始也不迟。

GHK咖啡店负责人吴焕藩告诉记者，他管理的10家咖啡店中，三家已经设有托盘架，另外七家预计8月底会装好，总共须花费约4万元。这些架子都必须定制，因为不同店面面积不一样，一些地方小的就需要装上轮子方便移动。

“现在清洁工人难请，我们的咖啡店一直都贴着招聘广告。生意比较旺的店一天需要至少六名工人，未来规定实行后应该可以减少一些人手。”