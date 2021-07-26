“电子复苏坊”计划教育公众 维修和再利用延续产品寿命 订户 来自 / 联合早报 文 / 尹云芳 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 电子复苏坊延续“维修咖啡店”的概念，通过线上和实体活动鼓励民众维修和再利用电子产品。图为2018年的“维修咖啡店”工作坊。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 本地每年制造的电子垃圾约6万吨，相当于每个人一年丢弃70台手机。为提高公众对电子垃圾的意识，一项为期六个月的活动将鼓励公众以维修和再利用等方式，延续电子产品的寿命。这项名为“电子复苏坊”（eRevival Square）的旧电器再生计划由新加坡科技工商协会和社会企业永续生活研究所联手举办，昨天在线上启动，由永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士带头，在活动网站上承诺减少电子垃圾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 电子产品 电子垃圾 新加坡科技工商协会 方向盘挂托盘 车内秒变食堂 邻居拍照申诉 公寓男扫完地垃圾13楼倒下