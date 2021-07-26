“电子复苏坊”计划教育公众 维修和再利用延续产品寿命

本地每年制造的电子垃圾约6万吨，相当于每个人一年丢弃70台手机。为提高公众对电子垃圾的意识，一项为期六个月的活动将鼓励公众以维修和再利用等方式，延续电子产品的寿命。

这项名为“电子复苏坊”（eRevival Square）的旧电器再生计划由新加坡科技工商协会和社会企业永续生活研究所联手举办，昨天在线上启动，由永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士带头，在活动网站上承诺减少电子垃圾。