刘松盛当年在南大修读电脑工程，毕业后发现人协勿洛蓄水池百盛亲水天地有职位空缺，于是申请了这份工作，与别人分享兴趣。他目前负责百盛亲水天地在勿洛蓄水池扩建项目。

虽然所学并非所用，但能有机会将兴趣转换为职业，人民协会勿洛蓄水池百盛亲水天地主任刘松盛（41岁）觉得，自己没有入错行。

刘松盛就读淡滨尼初级学院时开始接触海上运动，后来他在南洋理工大学修读电脑工程的时候，趁学校假期学划皮艇（kayak），也打起独木舟水球（canoe polo），最后还当上一名皮艇教练，成为百盛亲水天地的义工。

刘松盛毕业时，正好百盛亲水天地有个职位空缺。已经当了四年义工的他在前辈的推动下申请了这份工作。“这完全是机缘巧合，在我毕业的时候正好有空缺，让我有机会和别人分享我的兴趣之余，也能将它变成我的职业。”

虽然刘松盛毕业之后能够成为一名电脑工程师，在有冷气的舒适环境中工作，但他还是觉得，与阳光和海水相伴是最适合他的选择。

刘松盛目前负责百盛亲水天地在勿洛蓄水池扩建项目。“我们希望能够通过环境、社区回馈和水上项目，让居民体验这些活动的乐趣。”他也说：“地球表面的71％被水覆盖，这是我们的游乐场，每个人都应该有机会到水上好好享受一天的活动。”

刘松盛指出，这也是为什么人协积极推动“护洋行动”（Project Blue WaVe），除了让人们了解保护水道的重要，也不时会划着皮艇到水中捡起飘落的垃圾。

刘松盛成为百盛亲水天地正式工作人员已经14年。加上最初四年的义工，他已经为水上活动贡献了接近20年的青春。是什么让他继续充满热情地推展这项活动？“我过去十多年通过皮艇等活动结交了很多亲密的朋友，看到来自各行各业的人们一起享受水上运动，让我非常有满足感。”