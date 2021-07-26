疫情期间半工读提升技能 两护士考获一级荣誉学位 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年7月26日 5:00 AM 陈笃生医院高级护士吴慧婷（左）和伊丽莎白医院麻醉科护士黄靖衡（右）半工半读，考获义安教育学院与伦敦国王学院的护理学士课程一级荣誉学位。义安教育学院总裁兼院长邱歆雯博士（中）介绍，学院的课程提供护士提升技能和晋升的不同通道。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 这项课程由义安教育学院与伦敦国王学院合作开办，一年四届，每届招收约35名学生。义安教育学院与伦敦国王学院合作开办护理学士课程，疫情期间全职护士半工半读考获优异成绩，首三届毕业生中，近四成获得一级荣誉学位。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 义安公司 护士 南洋理工学院 陈笃生医院 伊丽莎白医院 方向盘挂托盘 车内秒变食堂 邻居拍照申诉 公寓男扫完地垃圾13楼倒下