疫情期间半工读提升技能 两护士考获一级荣誉学位

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

摄影 /
邬福梁

发布 / 2021年7月26日 5:00 AM

陈笃生医院高级护士吴慧婷（左）和伊丽莎白医院麻醉科护士黄靖衡（右）半工半读，考获义安教育学院与伦敦国王学院的护理学士课程一级荣誉学位。义安教育学院总裁兼院长邱歆雯博士（中）介绍，学院的课程提供护士提升技能和晋升的不同通道。（邬福梁摄）
陈笃生医院高级护士吴慧婷（左）和伊丽莎白医院麻醉科护士黄靖衡（右）半工半读，考获义安教育学院与伦敦国王学院的护理学士课程一级荣誉学位。义安教育学院总裁兼院长邱歆雯博士（中）介绍，学院的课程提供护士提升技能和晋升的不同通道。（邬福梁摄）

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这项课程由义安教育学院与伦敦国王学院合作开办，一年四届，每届招收约35名学生。

义安教育学院与伦敦国王学院合作开办护理学士课程，疫情期间全职护士半工半读考获优异成绩，首三届毕业生中，近四成获得一级荣誉学位。

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