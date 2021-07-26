口罩没戴好电梯内大吵 阿叔拍照妇喊非礼

男子指女邻居在电梯内没戴好口罩，好意提醒却遭对方控诉非礼，女邻居则反指男子破口大骂，用手机拍摄，冲突时胸部被碰到。

这起邻居纠纷发生在惹兰加由（Jalan Kayu）446A座组屋的电梯口。

一名居民卓先生（49岁，无业）声称，昨天（25日）下午5时搭电梯，返现邻居何女士（62岁，家庭主妇）没戴好口罩，尝试劝说不果，因此举起手机拍摄。

“她没理会我，我拿手机拍摄，她见状后就上前抢手机，导致手机夹着的卡散落一地。”

卓先生称，对方想踩踏卡片，自己一手阻挡，另一手捡起，岂料对方大喊一声：“非礼”，甚至还报警，让自己无可奈何。

对此，《新明日报》记者联络上何女士，她解释说，自己有一名患癌的表妹住在11楼，昨天送餐过去后，打算搭电梯回家时，因感到有些喘不过气，才拉下口罩呼吸，没想到撞到卓先生。

“他一见到我就爆粗口，还举起手机拍摄，实在让人感到莫名其妙。我尝试阻止对方拍摄，过程中感觉胸部遭他触碰。”

何女士称，从电梯出来后喊了一声非礼，丈夫听闻出来查看，但对方持续咒骂，自己才决定报警。

“我们原不想追究此事，但对方若执意来骚扰，将考虑采取法律行动。”

警方证实接获一起纠纷通报，已建议当事人采取法律追诉权。

完整报道，请翻阅2021年7月26日的《新明日报》。