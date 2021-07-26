提水桶外出 女佣竟落跑

本地女佣掀起落跑潮？两名素不相识的雇主先后致电《联合晚报》，称女佣在家工作轻松，全家待女佣也不薄，但女佣却突然无端端落跑，躲到情义之家收容所不回家，造成他们生活不便，并蒙受经济损失。

雇主梅小姐（34岁）和李女士（37岁）分别向《联合晚报》申述，新聘请的女佣一声不吭“逃”到情义之家（HOME），让她们头疼不已。

梅小姐说，她在4月时花了6000元聘请一名菲律宾女佣（31岁），主要负责照料86岁的婆婆，婆婆只有出门时才需要坐轮椅，平时在家可以自行走动。

“女佣在面试时曾说喜欢照顾老人家，我才聘请她。结果她事后却投诉身躯高大的婆婆，搞得她每次推轮椅都推得腰酸背痛，工作才两个月就逃走了。”

梅小姐说，女佣在6月7日提着水桶出门，婆婆以为她要做家务，结果女佣却不见踪影，联系中介后才得知女佣跑到情义之家。

梅小姐无奈地说，女佣贷款都还没还完，如今得花1000元买飞机票让她回国，造成她的经济损失，还得为聘请新女佣一事烦恼。

另一雇主也投诉女佣突溜收容所

另一名育有两个小孩的雇主李女士则说，她2月聘请了一名菲律宾女佣（38岁），女佣主要负责打扫和煮三餐，不需要照顾孩子。“女佣的卫生习惯不太好，我多念了几句，结果她说受不了我的唠叨，要求换雇主。”

女佣原本同意工作到8月，不料7月7日突然提着手提袋离家出走，两小时后才回电说不回来了，李女士事后辗转获知女佣跑到了情义之家。

情义之家：没鼓励出逃

雇主认为，收容所无条件收留没有履行合约的女佣，料会助长女佣出走风气；但情义之家则强调从未鼓励女佣逃跑。

梅小姐和李女士都表示，她们的女佣并未遭受虐待，不解为何情义之家愿意无条件收留女佣，并认为后者的好意恐怕会促使更多女佣效仿。

情义之家受询时表示：“女佣觉得无法继续在雇主家工作，别无选择才逃离，而我们的政策不是把女佣拒于门外。”

但他们表示有义务向人力部反映情况，由当局评估是否存在违例行为。

发言人说，一些雇主认为没有打女佣就不算虐待她，但其实虐待也包括语言和心理虐待，例如未提供足够的食物和休息，以及不允许使用手机等，都可能影响她们的精神健康。

但发言人强调，情义之家从未鼓励女佣逃跑，除非女佣处在危险之中。若女佣拨打热线，情义之家会建议她与雇主或中介协调，也鼓励她们找回中介。“如果她们不愿这么做，我们也会尊重她们的选择。我们的角色是提供建议，让女佣有能力做出决定。”

完整报道，请翻阅2021年7月26日的《联合晚报》。