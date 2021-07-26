两只螃蟹卖9.99元？ 网红：吃蟹视频被盗用已报警

两只螃蟹卖9.99元？本地网红申诉，吃螃蟹的视频遭诈骗集团利用当广告，已报警处理，并呼吁公众千万不要上当！

近日，一段关于螃蟹骗局的抖音视频在网络上疯传，提醒大家不要被抖音上以9.99元的价格售卖两只螃蟹的广告欺骗。

被指欺骗的广告视频会显示一个叫做“crabs delivery singapore”的账号，点击则会出现一个叫“Jack Crab Resto Singapore”的网站，网站内有多款螃蟹在做促销，仅9.99元。另外，该广告用的是本地网红“Esther Hillary”在家吃螃蟹的视频。

《新明日报》记者辗转联络上网红蔡慧沁（33岁），她受访时表示，吃螃蟹的视频是她几个月前为另一家螃蟹店所拍摄，岂料视频被盗用。

举报抖音广告 提醒公众别上当

“我立即举报了盗用视频的抖音广告，然后也报了警，并在不同的社交媒体平台贴文，提醒大家不要上当。”

蔡慧沁说，骗子通过信用卡信息行骗，当有人进入网站买螃蟹时，网站会询问地址和信用卡信息，填完信息后就会要求填一次性密码，当输入了一次性密码之后就会被扣钱。

她表示，抖音上的诈骗广告如今已被取下，但假网站仍存在。“我查询后发现，该假网站的IP地址不断在换，都是来自国外。”

警方受询时，证实接到报案。

完整报道，请翻阅2021年7月26日的《新明日报》。