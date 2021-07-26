方向盘挂托盘 车内秒变食堂

因疫情本地收紧措施，禁止堂食，白钢公司老板灵机一动，打造便携式白钢托盘，挂在车内方向盘上秒变“小餐桌”，遵守措施的同时，又能好好吃上一顿热腾腾的饭菜。

政府宣布本月22日起回到不能堂食的高警戒解封第二阶段，一名从事白钢行业已有23年，也是老板之一的侯时维（53岁），日前在网上发文，分享自己如何在车上，解决餐饮。

他受访时说，他平时主要负责公司的订单业务，每天花至少六七小时在户外奔走。

“我们的工厂在勿洛，很多客户却是在裕廊、兀兰一带，每次路程来来回回都得花上一个半钟，中午的午餐都是在外面解决。”

候时维说，今年5月，他就萌起制作白钢托盘的想法，当时本地开始禁止堂食，他不得不在车上吃午餐，车上空间有限，因此只能买些简单食物快快吃完，填饱肚子。

“做我们这一行，有问题就要想办法解决，我当时灵机一动，便决定利用公司现有的白钢材料，来制作一个便携式托盘。”

他将自己的设计方案告诉属下的一名员工，对方就用白钢打造出个雏形，他在一旁给建议作了些许调整，不过半小时，白钢托盘就做好了。

这个白钢托盘重约半斤，拆卸方便，用餐前只需将托盘“挂”在方向盘上，方向盘上部被牢牢嵌入托盘后方的凹槽中，两旁的钩子也进一步稳固，防止方向盘滑动导致托盘掉落。

“原本已经恢复堂食，我也把托盘放进储藏室内收好，不料如今又一次禁止堂食，白钢托盘又一次派上用场。”

本月初，他又设计制作了多一个小托盘，可放置在司机和前座乘客座位之间，能供两个人用餐。

“我是个美食爱好者，有了这两个托盘就能在工作之余好好的吃上一餐，无论是肉骨茶还是火锅都不怕，又能确保遵守疫情措施，又能在车内享受如同‘堂食’一般的待遇。”

完整报道，请翻阅2021年7月26日的《联合晚报》。