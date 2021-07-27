三部长声明：虽被两大感染群打乱节奏 我国仍坚定走向逐步解封道路

王乙康强调，我国不会像其他国家那样一下子大规模开放。抗疫跨部门工作小组正在制定路线图，下来数月将逐步实行一整套措施，过渡到与冠病共存的新常态。

新加坡迈向与冠病共存的新常态中，虽然被KTV夜店和裕廊渔港两大感染群打乱了节奏，但坚定走向逐步开放，恢复正常生活的道路上不能走回头路。下来数月，我国将通过几大方面逐步开放，包括缩短确诊病例的住院天数，允许更多人在家隔离。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇、财政部长黄循财和卫生部长王乙康昨天在国会第五次就冠病疫情发表部长声明，阐述我国将如何过渡到与冠病共存的新常态。

黄循财指出，关键是在正确的时间点重新开放。他以荷兰和英国为例说明，一些国家的疫苗接种率还不理想，就决定全面开放，随后病例激增至每日上万起，住院率和死亡率也再度攀升。

王乙康强调，我国不会像其他国家那样一下子大规模开放。抗疫跨部门工作小组正在制定路线图，下来数月将逐步实行一整套措施，其中三大要素包括恢复经济和社会活动，以及重新设置冠病相关的医疗程序，而最困难的是集体思维的转变。

首先，我国从上周开始让接种疫苗后染疫，但无症状或只出现轻微症状的45岁至59岁病患，直接到社区护理设施隔离，而非先送往医院。当局之前已让17岁至45岁病患这么做。

如此一来，约六成确诊病患将在社区护理设施等待康复，不会占用急症医院病床。政府下来打算把这个比率提高至八成，有的病患甚至能在家康复。

第二，确诊病患在医院和社区护理设施的住院天数已缩短。测试显示，已接种疫苗的病患体内病毒载量下降得非常快，在确诊九天后跌至非常低的水平。

之前多数病患在21天后才能出院，如今已接种疫苗的病患可在14天后出院，再放七天的缺席假，前提是检测结果必须呈阴性，或显示病毒载量非常低。

政府下来也会进一步检讨政策，允许已接种的确诊者更早出院，在家度过剩余的隔离期。若病患的住所适合隔离，则不必前往政府隔离设施。王乙康说，约四成的隔离者能够在家隔离，下来几周可提高至超过50％。

王乙康：集体思维须改变 不必聚焦每日新增病例数

王乙康也强调集体思维转变的重要性，他吁请公众不要把焦点放在每日新增病例数字上，因为确诊病例高不一定代表有更多人患上重症或死亡。

我国昨天新增129起本土确诊病例。留院治疗的551名病患中，有18名需要输氧的重症病患。

王乙康指出，如今人们也更能接受已接种者和未接种者在安全管理措施方面的差别待遇。当整个社会的疫苗接种率显著提高，并且已过渡到与冠病共存，将不再区分这两者。

“不过，在建立韧性的过渡期间，根据接种情况进行区分，是重启部分活动的实际做法，同时也能保护未接种的弱势群体。”

截至昨天，约54％本地人口已完成接种两剂疫苗，全国接种率每天增加一个百分点。王乙康预测，在国庆日之前，近七成人口将完成两剂接种；到了9月初，接种率有望增至八成。

颜金勇指出，随着接种率提高，我国将更有信心安全地放宽防疫措施，除了允许更多人堂食及举办更大规模的活动，也能逐步与疫情受控的国家开放国际旅游。

国会今天继续开会。