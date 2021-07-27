接种率9月达到八成后 边境将有序重开居家通知可缩短

新加坡的全国疫苗接种率在9月份达到八成后会逐步重开边境，完成接种者回国时的居家通知可缩短至七天，一些人能以检测取代居家通知。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨天在国会发表部长声明时，描述我国如何在新常态下逐步放宽限制。

他指出，重新开放的步伐将与疫苗接种率同步，并会有序地逐步落实。政府也将在8月初对高警戒解封第二阶段的措施进行中期检讨，若感染群受控，住院率保持低位，政府将能放宽部分措施。

按照目前的接种步伐，全国疫苗接种率到了9月份将提高至80％，70岁以上年长者估计也能取得相同的接种率。黄循财说，届时，除了放宽社交人数限制，我国也会重开边境，包括与其他同样控制好疫情的国家或地区达成旅行走廊协议，让更多人出国旅游。“有了这些安排，完成接种者回国后不必在酒店遵守14天居家通知。我们会根据旅游国家的风险水平，用更严谨的检测制度取代居家通知，或将居家通知缩短至七天。”

他说，未接种者同样能出国旅游，但回国后仍须遵守现有居家通知规定。

不过随着我国放宽措施，加上日后可能会出现更致命、传播性较强的变种病毒，病例预计会增加。

每户家庭将获分自助检测仪

黄循财指出，我国将通过接种追加剂或较新疫苗对抗变种病毒，但政府可能须要不时收紧一些措施。

近日一些巴刹出现大感染群，为了围堵病例，政府已开始分发抗原快速自助检测仪给附近的居民。黄循财指出，政府将逐步扩大分发范围，每户家庭日后也会获得这些自助检测仪。

他提醒，我国逐步重开和步入新常态时，安全管理措施仍重要，会保留一些安全措施，包括规定在室内须戴口罩。“我们会考虑户外不必戴口罩，但室内封闭环境的传播风险较大，在室内戴口罩是有理由的。这可能会是我们进入新常态后最后放宽的其中一项措施。”