流动团队首次入驻组屋底层 今起为红山弄年长居民接种

本地70岁以上年长者的接种率仅为70%，为了方便年长者接种疫苗，流动接种团队首次入驻组屋底层，今天开始在红山弄第89座组屋提供接种服务。

拉丁马士区议员杨益财昨天在面簿提到，流动接种团队今天将进入红山住宅区，分别在红山弄第89座组屋底层和红山坡居民委员会，展开为期三天的接种服务。

这两个地点的接种时间为早上9时至11时30分，以及下午1时至5时。

接种团队也会在8月17日至19日回到相同的地点，为居民接种第二剂疫苗。60岁以上的年长者不用预约，只要出示身份证即可进行疫苗接种。

卫生部网站显示，红山弄第89座是目前唯一一个有流动接种团队入驻的组屋。红山弄上月曾出现冠病感染群，第87、88、89和90座组屋的居民都进行了强制检测。

为鼓励年长者接种疫苗，流动接种团队从本月开始进入邻里，曾先后到安谷民众俱乐部、加冷民众俱乐部以及黄埔民众俱乐部设立疫苗接种站。本月22日至28日，流动接种团队在樟宜四美民众俱乐部为居民接种，29日至下个月4日则会前往巴耶利峇高文民众俱乐部。

自7月21日起，流动接种团队也陆续入驻组屋居民委员会和居民联系网，地点包括直落布兰雅通道第47座组屋的居民委员会和友诺士第二分区（Eunos Zone‘2’）居民联系网。

另有两家乐龄中心将于7月30日和31日设立流动接种站，分别位于直落布兰雅弯第3座的太和观乐龄中心和盛港芬维尔路第406C座的乐龄活动中心。

到了下个月底，流动接种团队将前往10个市镇的86个地点进行疫苗接种，每次停留时间可达一星期。这些地区年长居民较多，包括加冷、宏茂桥、红山、兀兰和淡滨尼等。