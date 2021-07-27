不受新援助配套影响 今年预估财政赤字仍是110亿元 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我国政府调整今年财政预算案中的支出分配，新一轮援助配套不会改变整体财政状况，今年整体预估财政赤字依然是110亿元，占国内生产总值（GDP）的2.2％。财政部长黄循财昨天在部长声明中重申，我国目前的处境比去年来得好，而且大部分经济仍然开放，因此不应动用国家储备金。秉持着政府的财政责任和审慎原则，本轮援助配套所需的11亿元将来自重新分配的部分预算。这包括因冠病疫情延误而未动用经费的经常和发展项目，例如学校活动推迟和取消，以及建筑工程延误等，涉及款项共达9亿元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 黄循财 财政部 财政状况 部长声明 国会 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立