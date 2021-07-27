不受新援助配套影响 今年预估财政赤字仍是110亿元

我国政府调整今年财政预算案中的支出分配，新一轮援助配套不会改变整体财政状况，今年整体预估财政赤字依然是110亿元，占国内生产总值（GDP）的2.2％。

财政部长黄循财昨天在部长声明中重申，我国目前的处境比去年来得好，而且大部分经济仍然开放，因此不应动用国家储备金。

秉持着政府的财政责任和审慎原则，本轮援助配套所需的11亿元将来自重新分配的部分预算。这包括因冠病疫情延误而未动用经费的经常和发展项目，例如学校活动推迟和取消，以及建筑工程延误等，涉及款项共达9亿元。