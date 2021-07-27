下来一个月70岁以上年长者77%将完成接种 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 我国将有77%的70岁以上年长者在接下来一个月内完成两剂疫苗接种。王乙康指出，年长者接种人数上升可能同近日病例增加、接种条件放宽，以及当局的宣传取得成效有关。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 70岁及以上年长者完成两剂疫苗接种的比率将在一个月内达到77%。9月我国八成人口完成接种后，将成为世界上接种率最高的国家之一。卫生部长王乙康在发表部长声明时指出，截至7月25日，本地已有54％的人口完成两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗的接种。到了国庆日，这个数据预计将提高至70％，到9月初则将有约80％的人完成接种。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 新加坡 加护病房 卫生部长 国庆日 国会 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立