下来一个月70岁以上年长者77%将完成接种

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来自 / 联合早报

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年7月27日 5:00 AM

我国将有77%的70岁以上年长者在接下来一个月内完成两剂疫苗接种。王乙康指出，年长者接种人数上升可能同近日病例增加、接种条件放宽，以及当局的宣传取得成效有关。（林泽锐摄）
我国将有77%的70岁以上年长者在接下来一个月内完成两剂疫苗接种。王乙康指出，年长者接种人数上升可能同近日病例增加、接种条件放宽，以及当局的宣传取得成效有关。（林泽锐摄）

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70岁及以上年长者完成两剂疫苗接种的比率将在一个月内达到77%。9月我国八成人口完成接种后，将成为世界上接种率最高的国家之一。

卫生部长王乙康在发表部长声明时指出，截至7月25日，本地已有54％的人口完成两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗的接种。到了国庆日，这个数据预计将提高至70％，到9月初则将有约80％的人完成接种。

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