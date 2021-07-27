至今7万2000人打科兴疫苗 卫科局接获10起不良反应报告 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 跨部门抗疫工作小组宣布开放让人们接种科兴疫苗时，许多人都感到很开心。但这份喜悦很短暂，政府随后宣布科兴疫苗不纳入全国接种计划。我知道许多海外新加坡人已接种其他疫苗，卫生部也说如果他们体内有足够抗体就会给予承认，我想问如果新加坡人注射科兴疫苗后进行检测，显示体内有足够抗体，他们是否也能登记在全国接种记录中，并在当局为已接种者放宽限制时算在其中？——林伟杰医生（三巴旺集选区） 字体大小: 小 中 大 已有7万2000人接种至少一剂科兴疫苗，当中1万7000人完成两剂接种，卫生科学局共接获10起不良反应报告。科兴已提交安全数据申请批准，卫生科学局和疫苗专家团正在评估。卫生部长王乙康昨天在国会就冠病疫情发表部长声明，并对多名国会议员针对科兴疫苗所提出的问题进行说明。他透露，截至7月25日，本地约7万2000人接种至少一剂科兴疫苗，当中1万7000人完成两剂接种。截至7月9日，卫生科学局共接获10起接种科兴疫苗后的不良反应报告，主要包括接种后出现瘙痒和红疹等过敏反应。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 科兴疫苗 卫生科学局 国会 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立