至今7万2000人打科兴疫苗 卫科局接获10起不良反应报告

已有7万2000人接种至少一剂科兴疫苗，当中1万7000人完成两剂接种，卫生科学局共接获10起不良反应报告。科兴已提交安全数据申请批准，卫生科学局和疫苗专家团正在评估。

卫生部长王乙康昨天在国会就冠病疫情发表部长声明，并对多名国会议员针对科兴疫苗所提出的问题进行说明。

他透露，截至7月25日，本地约7万2000人接种至少一剂科兴疫苗，当中1万7000人完成两剂接种。截至7月9日，卫生科学局共接获10起接种科兴疫苗后的不良反应报告，主要包括接种后出现瘙痒和红疹等过敏反应。