截至6月底接种信使核糖核酸疫苗 12人出现心肌炎或心包炎

截至6月30日，卫生科学局共接获12起接种信使核糖核酸疫苗后出现心肌炎或心包炎的通报。

之前有报道指一些公众在全国冠病疫苗接种计划下接种后出现严重副作用，多名议员因此在国会上询问接种这些疫苗是否安全。

卫生部长王乙康发表部长声明时指出，截至6月底，当局接获12起接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗后出现心肌炎或心包炎（pericarditis）的通报。其中一起是一名30岁以下的新加坡武装部队国民服役人员，新加坡警察部队和民防部队无人受影响。