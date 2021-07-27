截至6月底接种信使核糖核酸疫苗 12人出现心肌炎或心包炎 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 截至6月30日，卫生科学局共接获12起接种信使核糖核酸疫苗后出现心肌炎或心包炎的通报。之前有报道指一些公众在全国冠病疫苗接种计划下接种后出现严重副作用，多名议员因此在国会上询问接种这些疫苗是否安全。卫生部长王乙康发表部长声明时指出，截至6月底，当局接获12起接种信使核糖核酸（mRNA）疫苗后出现心肌炎或心包炎（pericarditis）的通报。其中一起是一名30岁以下的新加坡武装部队国民服役人员，新加坡警察部队和民防部队无人受影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王乙康 卫生部长 卫生科学局 世界卫生组织 心肌炎 冠病疫苗 国会 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立