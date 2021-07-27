尚穆根：渔港感染群将病毒传至社区 我国收紧防疫措施并非因为夜店 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 尚穆根指出，疫情期间政府一直对KTV夜店采取严格的规定，而我国之所以必须回到高警戒解封第二阶段是因出现裕廊渔港感染群，导致病毒在市场和社区传播。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 我国回到高警戒解封第二阶段不是因为KTV夜店感染群，而是因为裕廊渔港出现感染群，把病毒从渔港传播至巴刹、小贩中心和整个社区。内政部长兼律政部长尚穆根在就议员对冠病疫情部长声明提问时做此表示，也谈到内政部对KTV夜店感染群中的不法行为采取的行动。他说，疫情期间政府一直对KTV夜店采取严格的规定，即使有关商会和业者一再请求，当局至今未放宽条例。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 尚穆根 夜店 转型 内政部 酒类管制法令 新加坡食品局 冠状病毒19 国会 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立