尚穆根：渔港感染群将病毒传至社区 我国收紧防疫措施并非因为夜店

我国回到高警戒解封第二阶段不是因为KTV夜店感染群，而是因为裕廊渔港出现感染群，把病毒从渔港传播至巴刹、小贩中心和整个社区。

内政部长兼律政部长尚穆根在就议员对冠病疫情部长声明提问时做此表示，也谈到内政部对KTV夜店感染群中的不法行为采取的行动。他说，疫情期间政府一直对KTV夜店采取严格的规定，即使有关商会和业者一再请求，当局至今未放宽条例。