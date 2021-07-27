受害者称没有收到短信通知 涉一次性密码银行卡交易 警方接获89起报案

去年9月至今年2月，警方接到89起报案，涉及银行卡交易虽使用了一次性密码，但受害者称他们没有进行相关交易或没有收到一次性密码准许交易的短信通知。

财政部长黄循财昨天在国会回答议员杨涴淩（白沙—榜鹅集选区）口头询问时透露上述数据，但没有提供89起案件涉及的总金额。

他说，这些案例虽占网上银行卡欺诈案的不到0.1％，且自今年3月起，相关案例也有下滑趋势，但情况仍令人关注。新加坡警察部队和资讯通信媒体发展局正在调查这些案件，新加坡金融管理局也已指示金融机构提高警惕。