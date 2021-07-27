今年首五个月 涉公共巴士意外共148起 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 武吉巴督巴士转换站本月11日发生意外，外交部兼交通部高级政务部长徐芳达昨天在国会指出，所有巴士转换站都设有安全措施，这些措施都符合现有安全标准，但安全驾驶始终是最重要的。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 今年首五个月，涉及公共巴士的意外共有148起。外交部兼交通部高级政务部长徐芳达昨天在国会回答多名议员有关公共巴士和巴士转换站相关意外的口头询问时说，近年来，公共巴士的安全记录有所改善，涉及公共巴士的意外较少，并呈下滑趋势。他透露，今年1月至5月，涉及公共巴士的意外共148起，比2017年同期的270起少。公共巴士每年平均涉及的意外也从2017年的每行驶10万公里发生0.15起意外，下跌至今年首五个月的每行驶10万公里发生0.1起意外。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉巴督 巴士 巴士转换站 意外 国会 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立