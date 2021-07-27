今年首五个月 涉公共巴士意外共148起

今年首五个月，涉及公共巴士的意外共有148起。

外交部兼交通部高级政务部长徐芳达昨天在国会回答多名议员有关公共巴士和巴士转换站相关意外的口头询问时说，近年来，公共巴士的安全记录有所改善，涉及公共巴士的意外较少，并呈下滑趋势。

他透露，今年1月至5月，涉及公共巴士的意外共148起，比2017年同期的270起少。公共巴士每年平均涉及的意外也从2017年的每行驶10万公里发生0.15起意外，下跌至今年首五个月的每行驶10万公里发生0.1起意外。