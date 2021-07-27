疫情影响建筑业人手与材料供应 八中小学及初院搬迁计划延后 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 原计划明年1月入驻新校园的树仁小学，到时只有学校旗下新设立的教育部幼儿园（MK@Angsana）可如期在淡滨尼北的新校舍开课，校园其他部分的建筑工程仍在进行。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 根据教育部发布的文告，基础设施工程受影响的学校包括树仁小学、美华小学、辅廉中学、海星天主教中学、安顺（安德逊实龙岗）初院、裕廊先驱初院、淡马锡初院以及义顺星烁初院。冠病疫情导致建筑领域面对严重人手限制，也干扰建筑材料供应，八所中小学及初级学院的基础设施工程因此受影响，搬迁计划延后至少半年。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 教育部 基础设施工程 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立