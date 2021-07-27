疫情影响建筑业人手与材料供应 八中小学及初院搬迁计划延后

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
​​​​​​​梁麒麟

发布 / 2021年7月27日 5:00 AM

原计划明年1月入驻新校园的树仁小学，到时只有学校旗下新设立的教育部幼儿园（MK@Angsana）可如期在淡滨尼北的新校舍开课，校园其他部分的建筑工程仍在进行。（梁麒麟摄）
原计划明年1月入驻新校园的树仁小学，到时只有学校旗下新设立的教育部幼儿园（MK@Angsana）可如期在淡滨尼北的新校舍开课，校园其他部分的建筑工程仍在进行。（梁麒麟摄）

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根据教育部发布的文告，基础设施工程受影响的学校包括树仁小学、美华小学、辅廉中学、海星天主教中学、安顺（安德逊实龙岗）初院、裕廊先驱初院、淡马锡初院以及义顺星烁初院。

冠病疫情导致建筑领域面对严重人手限制，也干扰建筑材料供应，八所中小学及初级学院的基础设施工程因此受影响，搬迁计划延后至少半年。

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