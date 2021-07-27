疫情影响建筑业人手与材料供应 八中小学及初院搬迁计划延后

根据教育部发布的文告，基础设施工程受影响的学校包括树仁小学、美华小学、辅廉中学、海星天主教中学、安顺（安德逊实龙岗）初院、裕廊先驱初院、淡马锡初院以及义顺星烁初院。

冠病疫情导致建筑领域面对严重人手限制，也干扰建筑材料供应，八所中小学及初级学院的基础设施工程因此受影响，搬迁计划延后至少半年。