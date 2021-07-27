劳资政委员会将研究 立法保障职场公平 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 一个由劳资政三方代表组成的委员会将检讨本地保障职场公平的框架，研究立法是否为确保职场公平得到维护的最佳政策选项，这项工作将在明年上半年完成。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天回应议员郑德源（先驱区）、安迪（大巴窑集选区）和黄国光（义顺集选区）联合提出的休会动议时说，这个名为“职场公平劳资政委员会”（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）的小组将考虑为职场公平立法的可能后果，做出最符合本地员工和国家利益的决定。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 休会动议 人力部 陈诗龙 黄国光 黄志明 郑德源 安迪 歧视 求职 工作准证 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立