劳资政委员会将研究 立法保障职场公平

一个由劳资政三方代表组成的委员会将检讨本地保障职场公平的框架，研究立法是否为确保职场公平得到维护的最佳政策选项，这项工作将在明年上半年完成。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天回应议员郑德源（先驱区）、安迪（大巴窑集选区）和黄国光（义顺集选区）联合提出的休会动议时说，这个名为“职场公平劳资政委员会”（Tripartite Committee on Workplace Fairness，简称TCWF）的小组将考虑为职场公平立法的可能后果，做出最符合本地员工和国家利益的决定。