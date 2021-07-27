疫情期间“一佣难求” 多名雇主申诉女佣无故出走

有雇主在社交媒体公开女佣出走的经历后，立刻有七名雇主回应有同样遭遇，因此怀疑女佣之间可能互通消息，看准疫情期间女佣难求，刻意出走以争取换雇主。

本地女佣掀起出走潮？两名素不相识的雇主先后致电本报，称女佣工作轻松，全家待她也不薄，她却突然出走并获得客工援助组织“情义之家”（HOME）的收容，造成雇主生活不便，蒙受经济损失。