疫情期间“一佣难求” 多名雇主申诉女佣无故出走 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨量而 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 梅小姐表示当初花了6000元的隔离费和手续费才聘请到女佣，如今女佣出走，她决定让女佣返回菲律宾，但她仍须花千元买机票送女佣回国。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 有雇主在社交媒体公开女佣出走的经历后，立刻有七名雇主回应有同样遭遇，因此怀疑女佣之间可能互通消息，看准疫情期间女佣难求，刻意出走以争取换雇主。本地女佣掀起出走潮？两名素不相识的雇主先后致电本报，称女佣工作轻松，全家待她也不薄，她却突然出走并获得客工援助组织“情义之家”（HOME）的收容，造成雇主生活不便，蒙受经济损失。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力部 女佣 雇主 女佣中介 情义之家 加薪 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立