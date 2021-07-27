疫情期间“一佣难求” 多名雇主申诉女佣无故出走

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来自 / 联合早报

文 /
杨量而

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年7月27日 5:00 AM

梅小姐表示当初花了6000元的隔离费和手续费才聘请到女佣，如今女佣出走，她决定让女佣返回菲律宾，但她仍须花千元买机票送女佣回国。（白艳琳摄）
梅小姐表示当初花了6000元的隔离费和手续费才聘请到女佣，如今女佣出走，她决定让女佣返回菲律宾，但她仍须花千元买机票送女佣回国。（白艳琳摄）

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有雇主在社交媒体公开女佣出走的经历后，立刻有七名雇主回应有同样遭遇，因此怀疑女佣之间可能互通消息，看准疫情期间女佣难求，刻意出走以争取换雇主。

本地女佣掀起出走潮？两名素不相识的雇主先后致电本报，称女佣工作轻松，全家待她也不薄，她却突然出走并获得客工援助组织“情义之家”（HOME）的收容，造成雇主生活不便，蒙受经济损失。

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