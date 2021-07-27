携手防疫器故障 自动派发机可更换

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
林国明

发布 / 2021年7月27日 5:00 AM

昨天已有公众在位于三巴旺太阳广场的自动派发机更换携手防疫器。（林国明摄）
昨天已有公众在位于三巴旺太阳广场的自动派发机更换携手防疫器。（林国明摄）

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公众即日起可到自动派发机更换出现故障或电池耗尽的携手防疫器，不过只限于四个月前领取或更换的防疫器。

智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）和淡马锡基金会合作，改良目前的口罩派发机，让公众可到这些自动派发机更换出现故障或电池耗尽的携手防疫器（TraceTogether Token）。

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