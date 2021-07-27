携手防疫器故障 自动派发机可更换

公众即日起可到自动派发机更换出现故障或电池耗尽的携手防疫器，不过只限于四个月前领取或更换的防疫器。

智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）和淡马锡基金会合作，改良目前的口罩派发机，让公众可到这些自动派发机更换出现故障或电池耗尽的携手防疫器（TraceTogether Token）。