携手防疫器故障 自动派发机可更换 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 林国明 发布 / 2021年7月27日 5:00 AM 昨天已有公众在位于三巴旺太阳广场的自动派发机更换携手防疫器。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 公众即日起可到自动派发机更换出现故障或电池耗尽的携手防疫器，不过只限于四个月前领取或更换的防疫器。智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）和淡马锡基金会合作，改良目前的口罩派发机，让公众可到这些自动派发机更换出现故障或电池耗尽的携手防疫器（TraceTogether Token）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 携手防疫器 智慧国及数码政府工作团 淡马锡基金会 插画家阿果设计 限量版抗疫主题易通卡周五发售 涉刑事诽谤 “网络公民”主编及投稿人表罪成立